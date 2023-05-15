Дагестанские новобранцы выехали на службу в Западный и Южный военные округа

В России проводится весенняя призывная кампания. Проводы призывников состоялись в эти дни в махачкалинском военном комиссариате. Накануне выезда все ребята проходят через обязательную процедуру медицинского осмотра, получают военную форму и вещевой мешок. Со всеми новобранцами также осуществляется воспитательная беседа.

Ребятам и их родным вновь напомнили, что согласно указу Президента России Владимира Путина, ни один призывник, который оправляется на срочную службу, не будет отправлен в зону СВО. Дагестанские ребята пройдут службу в Южном и Западном военных округах.

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