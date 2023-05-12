Разъяснение Минтруда Дагестана о порядке выплаты ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан сообщает, что в соответствии с ФЗ № 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» пособие на ребенка, регламентируемое Законом Республики Дагестан № 61 «О ежемесячном пособии на ребенка», признано утратившим силу.

С 1 мая 2023 года назначение ежемесячного пособия на ребенка осуществляться не будет. При этом, право на получение назначенного до 1 мая 2023 года ежемесячного пособия на ребенка, сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено (ежемесячное пособие на ребенка назначается на три года), или до назначения данным гражданам единого пособия.

В целях исключения с 1 мая 2023 года двойных выплат ежемесячного пособия на ребенка и единого пособия, Минтрудом РД и Отделением Социального фонда Российской Федерации по Республике Дагестан ведется совместная работа по сверке получателей ежемесячного пособия на ребенка и единого пособия. По результатам проведенной сверки, получателям единого (универсального) пособия, выплата ежемесячного пособия на ребенка в размере 235 руб. будет прекращена.

Гражданам, оформившим ежемесячное пособие на ребенка до 1 мая 2023 года и не получающим единое пособие, выплата будет осуществлена за май 2023 года.

Отметим, что межведомственная сверка получателей будет производиться ежемесячно.