Собравшиеся обсудили готовность субъектов к старту летней оздоровительной кампании. Так, Голикова озвучила необходимость продуманного отбора поставщиков пищевых продуктов и следования санитарно-эпидемиологическим требованиям при организации детского отдыха.
«В 2022 году, несмотря на надлежащую организацию летнего отдыха, мы зарегистрировали случаи отравления и кишечных инфекций, нужно контролировать отбор поставщиков пищевых продуктов в загородные лагеря и качество продуктов», – высказалась вице-премьер.
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