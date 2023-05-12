Новый пожарный пост открыли в дагестанском селе Крайновка

Сообщается, что каждый отдельный пожарный пост оснастили современной техникой и спасательным оборудованием, обеспечены требуемые условия для работы и отдыха сотрудников пожарной части. С открытием объекта в селах появились новые рабочие места, что крайне важно для граждан.

Стоит уточнить, что пожарное депо возведено по программе «Местные инициативы». Объект строился при совместных усилиях региональных министерств и ведомств, администрации муниципального района, органов местного самоуправления и жителей сел, которые выступали в роли меценатов.