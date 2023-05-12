ЗАМАНА - Новый пожарный пост открыли в дагестанском селе Крайновка

Новый пожарный пост открыли в дагестанском селе Крайновка

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12 мая, 2023. Пятница 15:28
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Новый пожарный пост открыли в дагестанском селе Крайновка

В населенном пункте Крайновка Кизлярского района открылся новый отдельный пожарный пост, информирует пресс-служба регионального МЧС.

Новый пожарный пост открыли в дагестанском селе Крайновка

Сообщается, что каждый отдельный пожарный пост оснастили современной техникой и спасательным оборудованием, обеспечены требуемые условия для работы и отдыха сотрудников пожарной части. С открытием объекта в селах появились новые рабочие места, что крайне важно для граждан.

Стоит уточнить, что пожарное депо возведено по программе «Местные инициативы». Объект строился при совместных усилиях региональных министерств и ведомств, администрации муниципального района, органов местного самоуправления и жителей сел, которые выступали в роли меценатов.

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