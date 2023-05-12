Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна ушла из жизни

Вчера, 11 мая, ушла из жизни Аминат Чамсулвараевна Алиева, которая 62 года своей жизни отдала воспитанию и обучению детей.

Начинала свой профессиональный путь педагог в Межрайонном интернате горянок, позже преобразованный в физико-математический лицей (ныне Многопрофильный лицей).

Заслуженный учитель Дагестана и Ветеран педагогического труда Аминат Чамсулвараевна Алиева продолжила свой педагогический путь в махачкалинском лицее №8, работая учительницей родного языка.

Стоит отметить, что Аминат Чамсулвараевна родом из села Ванашимахи Сергокалинского района, она была настоящим патриотом своего народа, боролась за чистоту и сохранность родного даргинского языка, поддерживала добрые отношения с главной газетой даргинцев – «Замана».

Коллектив нашей редакции выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Аминат Чамсулвараевны.