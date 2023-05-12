8-14 мая — Неделя профилактики инфекций, передающихся половым путем

Каждый день в мире происходит более 1 миллиона случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путем (ИППП), большинство из которых протекают бессимптомно. Согласно оценкам, каждый год происходит 374 миллиона новых случаев заражения одной из четырех излечимых ИППП – хламидиозом, гонореей, сифилисом или трихомониазом.

Венерические заболевания, также известные как венерологические инфекции, могут быть вызваны бактериями, вирусами, грибками или паразитами.

Мы расскажем о 4 наиболее распространенных венерических заболеваниях.

Венерические заболевания — это группа инфекций, которые могут передаваться половым путем: вагинальным, оральным или анальным. В редких случаях заражение происходит при использовании зараженных предметов — мокрых полотенец, губок или интимных принадлежностей.

Факторы, повышающие риск заражения венерическими заболеваниями, включают большое количество сексуальных партнеров, отказ от презервативов и злоупотребление психоактивными веществами, которые усиливают склонность к рискованному сексуальному поведению.

Гонорея

Гонококковая инфекция (гонорея, или триппер) — заболевание, вызываемое бактериями гонококками (Neisseria gonorrhoeae) и чаще всего передаваемое половым путём. Редко встречаются случаи так называемого вертикального заражения — инфицирования ребёнка при прохождении родовых путей.

Чаще инфекция поражает органы мочеполовой системы и прямую кишку, реже — горло, нос, глаза и миндалины. Заболеть могут как мужчины, так и женщины всех возрастов, но чаще гонорею диагностируют у молодых людей от 15 до 24 лет.

У женщин заболевание часто протекает бессимптомно, поэтому пациентки обращаются к врачу на поздней стадии болезни, когда появляются осложнения. У мужчин гонорея имеет выраженную симптоматику.

Как передаётся гонорея

Гонореей заражаются преимущественно половым путём. Инфицирование может произойти как при вагинальном, так и при оральном или анальном контакте.

Другие способы передачи гонореи:

трансплацентарный — через плаценту от инфицированной матери к ребёнку;

трансфузионный — при переливании крови от инфицированного донора.

Гонореей нельзя заразиться через поцелуи, объятия или сиденье унитаза.

Симптомы гонореи

Различают «свежую» гонорею, заражение которой состоялось менее 2 месяцев назад, и хроническую, когда человек инфицирован дольше 2 месяцев.

Как правило, инфекционный процесс начинается в нижних отделах мочеполовой системы и включает:

уретрит — воспаление уретры;

цистит — воспаление мочевого пузыря;

цервицит — воспаление шейки матки;

вульвовагинит — воспаление слизистой оболочки наружных женских половых органов и влагалища.

Симптомы гонореи у женщин

В большинстве случаев гонорея у женщин длительно протекает бессимптомно. Иногда инфекция проявляется симптомами, связанными с воспалением мочеполовых органов.

Симптомы гонореи у женщин:

зуд в области половых органов,

боль при половом контакте,

изменение характера выделений,

боль или жжение во время мочеиспускания,

тянущая боль в животе.

Из-за того что симптомы часто стёрты, женщины длительно не обращаются к врачу и выступают потенциальным источником заражения.

Симптомы гонореи у мужчин

У мужчин гонорея имеет ярко выраженную симптоматику и проявляется острым воспалением мочеиспускательного канала — уретритом.

Основное проявление уретрита у мужчин — обильные гнойные выделения из полового члена. В запущенных случаях к гною примешивается кровь.

К другим симптомам гонореи у мужчин относятся:

боль и жжение во время мочеиспускания,

боль или припухлость в яичках.

Кроме того, как у мужчин, так и у женщин может появиться зуд в заднем проходе, запор, кровянистые выделения из ануса, боль в горле, воспаление лимфатических узлов на шее, конъюнктивит.

Если заболевание не лечить, появляются симптомы интоксикации: повышенная утомляемость, высокая температура. В некоторых случаях гонорея переходит в скрытую форму и постепенно разрушает внутренние органы.

Лечение гонореи

Гонорею лечат антибиотиками. Как правило, курс состоит из одной инъекции и таблеток. Лечение должны пройти оба половых партнёра.

Чтобы оценить эффективность терапии, врач назначает повторный ПЦР-тест примерно через месяц после последнего приёма препаратов. При этом на время лечения следует воздержаться от половых контактов.

Профилактика гонореи

Специфической профилактики не существует. Чтобы снизить риск заражения, следует использовать презерватив при каждом половом контакте с новым партнёром. А чтобы выявить заболевание на ранней стадии, рекомендуется раз в год проходить профилактическое обследование:

молодым людям до 25 лет;

людям, которые не пользуются презервативами, но ведут активную половую жизнь;

ВИЧ-инфицированным.

Трихомониаз и его возбудитель

Урогенитальный трихомониаз - это широко распространённое заболевание мочеполовой системы, вызываемое паразитом Trichomonas vaginalis. Существует трихомониаз в 3-х формах: острая, хроническая и трихомонадоносительство.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ

Почти в 100% случаев трихомониазом заражаются при сексуальном контакте. Возможность заражения при использовании чужого белья, при посещении бассейна, душевой или туалета существует, но она очень невелика. Причина в том, что вне организма человека трихомонады сохраняют жизнеспособность не больше суток.

КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТРИХОМОНИАЗА

При остром трихомониазе воспалительный процесс протекает бурно.

Женщин беспокоят выделения из влагалища жёлто-зелёного цвета, нередко пенистые, с неприятным запахом; зуд; болезненность при половых контактах и мочеиспускании; дискомфорт внизу живота; покраснение и изъязвление, отёчность гениталий.

У мужчин возникают выделения из уретры, зуд, боли в промежности, болезненность при мочеиспускании, эрозивно-язвенные поражения кожи головки полового члена.

При трихомонадоносительстве симптомов у больного не наблюдается, но при лабораторном анализе трихомонады обнаруживаются. Такая форма опасна тем, что носитель может, сам того не подозревая, заразить полового партнёра.

В настоящее время трихомониаз характеризуется обилием стёртых форм, хроническим течением, чему во многом способствует некомпетентное, а также несвоевременно начатое лечение.

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ

Урогенитальный трихомониаз может протекать в виде смешанной или сочетанной инфекции. Поэтому при самолечении, даже добившись излечения одного заболевания, трудно рассчитывать на успех излечения второго или третьего.

!! Следует помнить, что большинство антибиотиков на трихомонаду не действуют, так как она не является бактерией. Но также существенную проблему лечения представляет невосприимчивость возбудителя трихомониаза к метронидазолу и другим противотрихомонадным препаратам. Поэтому подбор адекватной дозы препарата лучше доверить врачу-специалисту. Также самолечение и неправильное лечение способствуют трансформации обычных форм трихомонад в неподвижные формы. Подобные изменения затрудняют микроскопическую диагностику мочеполового трихомониаза.

Трихомонады могут быть резервуаром гонококков, хламидий, микоплазм, патогенных стрептококков и стафилококков, грибов.

ЛЕЧЕНИЕ ТРИХОМОНИАЗА

На ранних стадиях заболевания лечение протекает быстрее и эффективнее. Запущенный трихомониаз опасен своими осложнениями, такими как бесплодие, воспалительные заболевания органов малого таза у женщин, простатиты и эпидидимиты у мужчин, а также осложнениями беременности.

Для более успешного лечения необходимо соблюдать следующие положения:

лечат одновременно всех половых партнёров после их обследования;

устраняют факторы, снижающие сопротивляемость организма (сопутствующие заболевания, гиповитаминоз);

на фоне лечения половая жизнь и принятие алкоголя исключаются;

после окончания курса лечения необходимо сдавать контрольные анализы, даже если пациент не ощущает симптомов заболевания.

Хламидиоз

Хламидиоз — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путём. Возбудителем является микроорганизм Chlamydia trachomatis, который активно размножается внутри клеток.

Патогенный микроб высасывает питательные вещества и микроэлементы, растёт и начинает делиться, затем процесс распространяется на соседние здоровые клетки. В отсутствие лечения хламидии проникают практически во все ткани и структуры органов репродуктивной системы.

Заболевание одинаково распространено среди мужчин и женщин, чаще диагностируется у пациентов детородного возраста, живущих активной половой жизнью.

Хламидиоз может долгое время протекать бессимптомно и вызывать неизлечимые осложнения, такие как бесплодие. По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекция, вызванная Chlamydia trachomatis, является одной из наиболее распространённых среди ИППП.

Пути заражения

Хламидия является паразитом. Микроорганизм легко адаптируется к окружающим условиям, обладает чертами вируса и бактерии.

Болезнь передаётся от больного человека здоровому:

Во время незащищённого полового акта. Заражение возможно в процессе вагинального, орального, анального секса. Вероятность получить хламидию от больного партнёра при интимной близости составляет более 65% для мужчин и более 25% — для женщин. Вертикальным путём — передача возбудителя от матери к плоду во время естественных родов. В организме новорождённого симптомами хламидиоза могут стать пневмонии, конъюнктивит, другие респираторные проявления. В быту через общую постель, предметы личной гигиены, полотенца и т. д. Такой путь заражения встречается редко. Врачами зафиксированы случаи конъюнктивита, вызванного переносом хламидий на руках с наружных половых органов в глаза. Установлено, что микроорганизм сохраняется во внешней среде до 2 суток. Оптимальные условия — температура около 18 °С и влажность. Воздушно-капельным путём. Некоторые виды возбудителей могут попадать в организм через дыхательные пути. В таких случаях развивается респираторный хламидиоз или воспаление лёгких. Возможна передача микробов через слюну во время поцелуя, но такие ситуации единичны и характерны для запущенных, хронических инфекций.

Симптомы хламидиоза

Подавляющее большинство носителей инфекции не подозревает о своей болезни. Хламидии паразитируют внутри клеток, не влияя на качество жизни своего хозяина. Заболевание чаще диагностируют во время диспансеризации или обследования у гинеколога/уролога по другим причинам.

Хламидиоз у женщин может проявляться следующими симптомами:

1. Выделения с необычным цветом, запахом или структурой. Бели могут вызывать местное раздражение.

2. Болезненное мочеиспускание.

3. Субфебрильная температура тела (до 37,5 °С), которая может самопроизвольно снижаться и снова подниматься.

4. Быстрая утомляемость, слабость.

5. Ноющие боли в нижней части живота во время и после полового акта.

6. Примесь крови в выделениях после интимной близости.

7. Частые воспалительные заболевания мочеполовой системы.

8. Нарушения менструального цикла.

Признаки хламидиоза у мужчин:

1. Непривычные выделения из пениса. Как правило, они имеют стекловидную структуру и почти не пахнут.

2. Жжение при мочеиспускании. Воспаление слизистых мочевыводящих путей приобретает хронический, затяжной характер, с трудом поддаётся лечению. Иногда симптом сохраняется в течение нескольких месяцев даже на фоне проводимого лечения.

3. Болезненность и отёчность одного из яичек (реже). Боль также может отдавать в мошонку, мочеиспускательный канал, поясницу.

4. Повышение температуры тела до 37–37,5 градусов. Инфекция вызывает интоксикацию, слабость.

В отдельную группу выделяют симптомы орального хламидиоза. Причём заболевание возникает не только после полового акта с больным партнёром, но и в результате заражения через посуду, ранки во рту. Такие пациенты жалуются на заложенность носа. При осмотре врач обнаруживает липкую, густую слизь, схожую с мокротой, которая из дыхательных путей распространяется в ротовую полость. При отсутствии лечения налёт покрывает язык. Запах хламидийной слизи неприятный, напоминает протухшую рыбу. На ранних стадиях болезни мокрота расположена отдельными очагами, а затем покрывает слизистые сплошным слоем.

Профилактика хламидиоза

Не существует универсальной таблетки или вакцины, которая могла бы защитить от хламидий. Снизить риск заболевания помогут простые правила:

1. Постоянство половых отношений с одним партнёром. Случайные связи — это высокий риск не только из-за хламидиоза, но и из-за других инфекций, включая ВИЧ, сифилис, гонорею.

2. Использование барьерной контрацепции. Лучший способ защиты от ИППП — презерватив. Средства предохранения значительно снижают риск передачи хламидий во время интимной близости.

3. Соблюдение правил личной гигиены. Запрещено пользоваться чужими полотенцами, мочалками, нижним бельём, другими предметами быта. Даже внутри одной семьи эти правила должны соблюдаться неукоснительно.

4. Воспитание подрастающего поколения. Необходимо проводить беседы с детьми, достигшими половой зрелости. Подростки должны знать о культуре и гигиене интимных отношений, уметь использовать средства контрацепции. Если родители затрудняются вести такие разговоры, можно записать ребёнка на консультацию к врачу. Специалист даст грамотные ответы на все «неудобные» вопросы.

5. Регулярная диспансеризация. Молодым людям, ведущим активную половую жизнь, необходимо ежегодно проходить обследования, сдавать анализы на скрытые инфекции. Это поможет обнаружить хламидиоз в самом начале развития.

Сифилис

Сифилис - это инфекция, передаваемая половым путем (ИППП). Заболевание вызывается спиралевидной бактерией – бледной трепонемой (Treponema pallidum). Сифилис часто называют «великим иммитатором», поскольку он имеет множество проявлений и его сложно отличить от других болезней.

Пути заражения сифилисом

Возбудитель передается при прямых половых контактах (вагинальный, оральный или анальный секс) от зараженных партнеров. Бактерия проникает через слизистые оболочки или поврежденную кожу при контакте с сифилитическими язвочками. Язвочки, вызванные болезнью, могут находиться на наружных гениталиях, во влагалище, на анусе и в прямой кишке. Также язвочки могут быть на губах и во рту. Беременные женщины могут заразить своего ребенка внутриутробно. Сифилис не передается через туалеты, дверные ручки, бассейны, ванны, одежду и посуду.

Проявления сифилиса

Часть зараженных могут не иметь проявлений сифилиса годами, однако это не снижает риска поздних серьезных осложнений, если они не получали лечения. Хотя заражение происходит через сифилитические язвочки от больных с первичным и вторичным сифилисом, у многих из них поражения кожи и слизистых не обнаруживаются. Таким образом, большинство заражений происходит от лиц, которые не знают о своей болезни.

Действие сифилиса на беременную женщину и ее ребенка

Бледная трепонема может инфицировать плод во время беременности. В зависимости от того как долго беременная женщина была инфицирована сифилисом, беременность может привести к мертворождению («замершая беременность») в 25% случаев или к смерти новорожденного сразу после родов – 25 – 30% случаев. Инфицированные новорожденные могут родиться без признаков заболевания. Однако, без немедленного лечения новорожденные могут серьезно пострадать отсифилиса через несколько недель. Без лечения младенцы задерживаются в развитии или умирают.

Профилактика сифилиса

Наилучший путь профилактики инфекций, передаваемых половым путем (включая сифилис) – это долговременные половые контакты с одним здоровым половым партнером.

Уход от приема алкоголя и наркотиков, предотвращает заражение сифилисом, поскольку это уменьшает рискованое сексуальное поведение. Мужские презервативы из латекса, при условии защиты от генитальных язв и шанкров, снижают риск передачи сифилиса. Презервативы со смазкой, содержащей спермицид (ноноксинол -9) менее эфективны в плане защиты от ИППП. Последние научные исследования показали, что нонокснол-9 вызывает повреждение слизистых оболочек и облегчает проникновение ВИЧ и других ИППП, в том числе и бледной трепонемы. Центр по Контролю за заболеваемостью в г. Атланте (США) с июня 2001 года не рекомендует использование ноноксинола-9 в качестве спермицида или смазки во время анальных контактов.

Передача ИППП, включая сифилис, не может быть предотвращена мытьем половых органов, мочеиспусканием или принятием душа после секса.

Любые проявления, такие как выделения или необычная сыпь, особенно в паховой области являются сигналом для прекращения половых контактов и немедленного обследования в условиях специализированной клиники – КВД. Это снизит риск развития серьезных осложнений и предотвратит возможность повторного заражения.