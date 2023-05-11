ЗАМАНА - Санатории Дагестана вошли в топ-5 самых доступных для летнего отдыха в СКФО

Санатории Дагестана вошли в топ-5 самых доступных для летнего отдыха в СКФО

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11 мая, 2023. Четверг 08:44
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Санатории Дагестана вошли в топ-5 самых доступных для летнего отдыха в СКФО

Дагестанские санатории включены в топ-5 самых доступных для летнего отдыха в СКФО, информирует сайт «Санатории России»

Санатории Дагестана вошли в топ-5 самых доступных для летнего отдыха в СКФО

Аналитики сервиса уточняют, что в среднем за 6800 рублей в сутки в санаториях Дагестана гости будут проживать в люксе, получая трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

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