ЗАМАНА - Молодежный форум национальной культуры проходит в Махачкале

Молодежный форум национальной культуры проходит в Махачкале

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10 мая, 2023. Среда 16:47
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Молодежный форум национальной культуры проходит в Махачкале

Молодежный форум «Культурное единство и многообразие малочисленных народов Дагестана в России» начал работу в Махачкале. В его рамках на Родопском бульваре города проходит выставка традиционных ремесел региональных народов, информирует пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Молодежный форум национальной культуры проходит в Махачкале

В первый день мероприятие посетило более 1000 горожан и гостей Махачкалы. В выставке участвовало 23 мастера народных промыслов из следующих районов: Акушинский, Унцукульский, Кайтагский, Дахадаевский, Сергокалинский, Кизилюртовский, Лакский, Хасавюртовский, Буйнакский, Кумторкалинский районов, а также из Махачкалы.

На выставке можно посмотреть кайтагскую, мюрегинскую вышивку, медную чеканку, ювелирные изделия, резьбу по дереву, сувениры с кубачинским орнаментом, национальные игрушки, украшения, гончарное производство и так далее.

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