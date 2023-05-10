Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать

Как высказался Меликов на собрании, реставрацию необходимо сделать аккуратно и красиво, так как памятник посвящен учителям, выполняющим важнейшую работу. Глава Дагестана также поручил Министерству образования и науки региона и мэрии Махачкалы в скором времени определить объем требуемых работ и приступить к мероприятиям.