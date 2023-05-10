ЗАМАНА - Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать

Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать

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10 мая, 2023. Среда 15:27
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Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать

Памятник русской интеллигенции по проспекту Петра I обновят. Соответствующий указ дал глава Дагестана Сергей Меликов на собрании по актуальным вопросам, информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Памятник Первой русской учительнице в Махачкале планируют отреставрировать

Как высказался Меликов на собрании, реставрацию необходимо сделать аккуратно и красиво, так как памятник посвящен учителям, выполняющим важнейшую работу. Глава Дагестана также поручил Министерству образования и науки региона и мэрии Махачкалы в скором времени определить объем требуемых работ и приступить к мероприятиям.

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