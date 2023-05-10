ЗАМАНА - Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане

Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане

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10 мая, 2023. Среда 14:10
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Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане

Более 500 сотрудников Управления Росгвардии по Дагестану обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в республике в период празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ.

Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане

Как уточняют, примерно 300 000 жителей Дагестана посетили праздничные мероприятия в городах и районах региона. Благодаря принятым мерам и действиям правоохранителей Дагестана нарушений общественного порядка в период празднования не было.

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