Как уточняют, примерно 300 000 жителей Дагестана посетили праздничные мероприятия в городах и районах региона. Благодаря принятым мерам и действиям правоохранителей Дагестана нарушений общественного порядка в период празднования не было.
Более 500 росгвардейцев обеспечили безопасность во время празднования Дня Победы в Дагестане
- Автор Дарья
- 10 мая, 2023. Среда 14:10
Более 500 сотрудников Управления Росгвардии по Дагестану обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в республике в период празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ.
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