Заур Аскендеров поучаствовал в мероприятиях, посвященных Дню Победы

В День Победы Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поучаствовал в мероприятиях, посвященных великому празднику.

Во вчерашних мероприятиях во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым приняли участие и возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола члены руководства республики, депутаты Народного Собрания, сотрудники городской администрации, юнармейцы и махачкалинцы.



Цветы к памятнику возложили Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров и командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков.