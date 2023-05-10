Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Хрисанова с Днём Победы

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в День Победы, 9 мая, навестил ветерана Великой Отечественной войны Виктора Хрисанова, проживающего в Махачкале.

Участнику Сталинградской битвы, полковнику в отставке, ветерану Вооруженных Сил и ДОСААФ Виктору Хрисанову совсем недавно - 1 мая - исполнилось 100 лет.

В ходе беседы с ветераном глава кабмина поздравил его с юбилеем и передал фронтовику поздравительный адрес, подарки и денежное поощрение от Главы Дагестана Сергея Меликова и от своего имени.

«Вы прошли долгий жизненный путь, сделав многое для процветания нашего государства. Нынешнее подрастающее поколение учится на вашем примере. Нам очень приятно, что у нас в Дагестане, в Российской Федерации, есть такие именитые люди, благодаря которым в 1941-1945 годы мы смогли отстоять нашу Родину. Сегодня ваши заслуги служат добрым примером и для наших ребят, которые принимают самое активное участие в специальной военной операции и находятся на передовой. В нашей республике уже 7 Героев России, более 1000 ребят награждены правительственными наградами. Мужество и храбрость дагестанцев, участвующих в спецоперации, неоднократно отмечал глава государства Владимир Владимирович Путин.

Мы гордимся вами, вы наша гордость!», - отметил премьер-министр.

Виктор Хрисанов, в свою очередь, рассказал гостям о том, как попал на фронт, а также о том, как складывалась жизнь после войны.

Родился он в 1923 году в городе Белев Тульской области. Сразу после окончания 10 классов в 1941 году был призван военкоматом г. Малоярославец, а после направлен в г. Самару в 10 стрелковый полк 45 стрелковой дивизии, который был переброшен в Сталинград.

«Я принимал участие в боях от Сталинграда до Берлина. 10 классов закончил в 1941 году и через неделю война началась.

Прохладное время было, нас подучили, присвоили звание лейтенанта. И в 1942 году стал участником Сталинградской битвы»,- вспоминает ветеран.

Хрисанов также участвовал в освобождении Донбасса, Днепропетровска, Запорожья и Одессы. В 1944 году участвовал в боях по освобождению Белоруссии, Польши, Украины. Был трижды ранен.

После войны работал в Общероссийской общественной организации ДОСААФ в г. Махачкале.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны I-степени и одним орденом Отечественной войны II-степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравить ветерана войны с праздником вместе с премьер-министром республики также пришли заместитель председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев, министр труда и социального развития РД Мурад Казиев, первый заместитель главы администрации г.Махачкалы Мавлидин Маликов.