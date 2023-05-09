ЗАМАНА - Председатель парламента Дагестана поздравил жителей республики с Днем Победы

Председатель парламента Дагестана поздравил жителей республики с Днем Победы

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09 мая, 2023. Вторник 13:04
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Председатель парламента Дагестана поздравил жителей республики с Днем Победы

Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров поздравил дагестанцев с Днем Победы.

Председатель парламента Дагестана поздравил жителей республики с Днем Победы

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые дагестанцы! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!  Все мы, наследники героев-победителей, испытываем величайшую гордость, что именно наша великая держава ценой неимоверных усилий, невосполнимых потерь и беспримерного героизма одержала победу над фашизмом и возродила страну к жизни.  Многонациональный народ Дагестана в числе братских народов нашей страны самоотверженно и мужественно приближал Победу на полях сражений и в тылу. Советские воины освободили от фашистской скверны родную землю и Европу, вписав в историю Великой Отечественной войны немало героических страниц.  День Победы – дань памяти, уважения и благодарности сынам и дочерям Отечества. Этот праздник навсегда останется священным для многих поколений нашей многонациональной Отчизны.  Отдельные слова благодарности дорогим ветеранам, защитившим Отечество от нацизма.  Сегодня, следуя вашему примеру, дагестанцы героически защищают интересы России в зоне специальной военной операции. Мы ими беспредельно гордимся.  Победа всегда была и будет за нами! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!» – говорится в поздравлении.

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