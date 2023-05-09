Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов во вторник, 9 мая, принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В рамках празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состав правительства республики, представители Народного Собрания РД и городской мэрии Махачкалы во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым возложили цветы к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю в парке им. Ленинского Комсомола.

Собравшиеся почтили память дагестанцев-фронтовиков минутой молчания, после чего перешли к аллее Героев, где возложили цветы Героям Советского Союза и России.

Далее участники мероприятия направились в Воинское кладбище, где состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков к памятнику «Воинская слава» и гвоздик на могилы бойцов Красной Армии.