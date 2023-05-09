Премьер-министр Дагестана поздравил жителей республики с Днём Победы

"Уважаемые дагестанцы! Дорогие земляки!

Сегодня мы с вами отдаём дань памяти героям, которые боролись за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

78 лет прошло со дня Великой Победы, и мы с гордостью и уважением вспоминаем всех дагестанцев, которые внесли свой вклад в Победу, проявив настоящее мужество и бескомпромиссность в борьбе с общим врагом.

Их пример свидетельствует о высоком уровне патриотизма нашего народа. Наши земляки и сегодня продолжают бороться за мир и стабильность, выполняя свой гражданский долг в рамках специальной военной операции.

Хочу выразить искреннюю благодарность и уважение каждому, кто защищал нашу страну в трудные времена. Вы навсегда останетесь в сердцах и памяти народа, а ваши имена будут передаваться из поколения в поколение.