ЗАМАНА - Почетный караул «Пост №1» у «Вечного огня» организован в Махачкале

Почетный караул «Пост №1» у «Вечного огня» организован в Махачкале

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08 мая, 2023. Понедельник 08:33
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Почетный караул «Пост №1» у «Вечного огня» организован в Махачкале

С 27 апреля по 9 мая в Махачкале проходит почетный караул «Пост №1» у «Вечного огня» и памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола. 

Почетный караул «Пост №1» у «Вечного огня» организован в Махачкале

Источник отметил, что на караул заступили активисты молодежных патриотических организаций, кадеты, студенты и школьники. Они несут «Вахту Памяти» по двое, сменяя друг друга, в любую погоду и без выходных.

«Движение молодежных постов №1 ведет свою историю с 1965 года. Наши ребята с гордостью заступают на караул, достойно несут “Вахту Памяти”, надевают военную форму. Жители фотографируются с ними, приходят смотреть на смену караула. Недавно в социальной сети стала популярной фотография невесты и жениха в свадебных нарядах с участниками “Поста №1”, сделанная у “Вечного огня”. В общем, все проявляют интерес к этому мероприятию», – рассказал директор «ДагПатриотЦентра» Рамазан Магомедов.

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