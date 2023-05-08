Следует отметить, что памятник возведен по инициативе самих жителей населенного пункта, которые приняли решение увековечить память своих предков.
Для открытия монумента собрался весь актив села, дети, внуки и другие родственники тех жителей Кирцика, чьи имена высечены на мемориальной доске памятника.
Перед гостями выступили глава села Кирцик Тарчин Джапаров, директор ООО «Глобус» Магомедшапи Джапаров, представитель актива села Магомед Курбанов и другие.
«Открытие памятника – очень значимое событие в жизни нашего небольшого села. Это не просто дань памяти погибшим, а еще и урок мужества и славы для юного поколения. Наш долг - сохранять память о подвигах и невосполнимых потерях наших земляков», - сказал Тарчин Джапаров.
После открытия памятника гости возложили к подножию монумента живые цветы, венки и минутой молчанья почтили память солдат.
После символической церемонии перерезания красной ленты состоялся концерт, где прозвучали песни военных лет.