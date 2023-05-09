ЗАМАНА - Абдурахман Махмудов поздравил ветерана ВОВ Тилпара Саидова с предстоящим Днем Победы

Абдурахман Махмудов поздравил ветерана ВОВ Тилпара Саидова с предстоящим Днем Победы

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09 мая, 2023. Вторник 08:50
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Абдурахман Махмудов поздравил ветерана ВОВ Тилпара Саидова с предстоящим Днем Победы

7 мая заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Абдурахман Махмудов посетил ветерана ВОВ Тилпара Тамадаевича Саидова, проживающего в Дербентском районе.

Абдурахман Махмудов поздравил ветерана ВОВ Тилпара Саидова с предстоящим Днем Победы

Тилпар Саидов очень радуется гостям и с воодушевлением поделился воспоминаниями военных лет. Как поделился ветеран, в 16 лет Тилпар Саидов был призван в армию  рядовым, где сразу же был направлен на фронт пулеметчиком. Участвовал в освобождении  восточной части Австрии, Румынии и Венгрии. Получил ранение. Имеет множество боевых наград. После войны вернулся домой в родное село Падар Дербентского района. Ранее родственники ветерана рассказали, что Тилпару Тамадаевичу стало тяжело самостоятельно выходить во двор. Дедушка большую часть времени проводит в кровати и для комфорта ему необходим специализированный матрас. В ходе визита Абдурахман Махмудов с теплыми пожеланиями здоровья вручил ветерану инвалидную коляску и ортопедический  противопролежневый матрас.  «Тилпар Тамадаевич удивительный человек. Поражает сила его духа и постоянное присутствие хорошего настроения. Несмотря на все тяготы военных и послевоенных лет, нашему Ветерану удалось сохранить позитивный настрой, радушие и даже озорство. Искренне желаю Тилпару Тамадаевичу крепкого здоровья и надеюсь, что эти подарки помогут ему в большем комфорте встретить предстоящий праздник» - отметил вице-премьер. Тилпар Тамадаевич в свою очередь поблагодарил гостей за внимание и подарки. Он также выразил благодарность социальным работникам комплексного центра за постоянную заботу и поддержку.

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