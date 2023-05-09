Активисты «Молодой Гвардии» раздали махачкалинцам георгиевские ленточки

В сквере имени Фазу Алиевой, на центральной площади стартовала патриотическая акция, в рамках которой активисты «Молодой Гвардии» раздали георгиевские ленты и копии газеты «Правда».

В преддверии Дня Победы Дагестанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» распространит по республике порядка 7800 георгиевских ленточек.

Так, активисты МГЕР поздравили дагестанцев с наступающим праздником – Днем Победы, подарили георгиевские ленточки и копии газеты «Правда» от 9 мая 1945 года, в которой сообщалось, что Великая Отечественная война победоносно завершена.

Комментируя акцию, лидер дагестанских молодогвардейцев Сергей Никитин отметил, что георгиевская лента – это символ поколений, знак отличия советских солдат и боевых частей, проявивших мужество и смелость в ВОВ.

«В нашей республике акция стала традиционной. Даря георгиевские ленточки людям, мы не просто поздравляем их с великим праздником, но и рассказываем о значении этого атрибута, как правильно его носить», – подчеркнул он.

В пресс-службе также отметили, что подобные акции проходят не только в столице, но и во всех городах и в большинстве районов республики.