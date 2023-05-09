Церемония зажжения Вечного огня на мемориале памяти погибших сотрудников МВД прошла в Махачкале

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в понедельник, 8 мая, принял участие в торжественном мероприятии, посвященном зажжению Вечного огня у мемориала Памяти сотрудникам МВД, погибшим при выполнении служебных обязанностей, расположенном в сквере у здания Министерства внутренних дел по РД в Махачкале.

Мероприятие приурочено празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Церемония началась на площадке перед памятником Воину-освободителю в парке им. Ленинского Комсомола, откуда огонь на факеле был перенесен к мемориалу погибших сотрудников МВД. Право переноса огня на факеле было предоставлено майору милиции в отставке, ветерану МВД Таисии Болтутиной. После зажжения Вечного огня на мемориале Памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, гости возложили цветы к памятнику. Гости также почтили память всех павших в боях за Родину дагестанцев минутой молчания. В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, начальник Управления Рогсвардии по РД Александр Орехов и другие.