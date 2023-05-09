ЗАМАНА - Депутат НС РД Ильяс Мамаев поздравил с 9 мая ветерана ВОВ и блокадницу

Депутат НС РД Ильяс Мамаев поздравил с 9 мая ветерана ВОВ и блокадницу

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09 мая, 2023. Вторник 05:54
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Депутат НС РД Ильяс Мамаев поздравил с 9 мая ветерана ВОВ и блокадницу

Депутат Народного Собрания РД Ильяс Мамаев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Галину Белялову и блокадницу Елену Сорокину в Буйнакске.

Депутат НС РД Ильяс Мамаев поздравил с 9 мая ветерана ВОВ и блокадницу

Поздравить ветеранов пришли министр образования и науки РД Яхья Бучаев, депутат НС РД Елена Павлюченко, представители Администрации и Собрания депутатов города.

Для ветеранов во дворе их дома подготовили концерт, в ходе которого были исполнены военные песни.

Сначала делегация навестила Галину Белялову, которая, обучившись на медсестру, 23 июня 1941 года обратилась в Буйнакский райком комсомола с просьбой отправить ее на фронт. В 1942 году ее направили в эвакогоспиталь № 4653. А в 18 лет Галина вновь обратилась в Дагвоенкомат с просьбой отправить ее на фронт. Девушку перевели в действующую армию – в 14-й отдельный батальон связи.

После войны она работала в системе МВД, а после, до самой пенсии – в военном госпитале. Заслуги Галины Беляловой были отмечены орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и другими наградами.

Затем делегация проведала Елену Сорокину, которая пережила блокаду Ленинграда и уже более 40 лет живет в Буйнакске. В 1941 году в десятилетнем возрасте она потеряла отца, затем по «Дороге жизни» по Ладожскому озеру была эвакуирована в Пензу. После снятия блокады она обосновалась в Калининградской области. Вышла замуж, а затем переехала со своей семьей в Буйнакск.

Гости поздравили Галину Меджидовну и Елену Николаевну с Днем Победы, выразили благодарность за их мужество, героизм, вклад в победу во время защиты Родины, вручили цветы, подарки и пожелали им здоровья, долголетия, мира, уюта и душевного тепла.​

В свою очередь ветераны поблагодарили всех за внимание и заботу, теплые слова, сказанные в их адрес.

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