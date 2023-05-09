ЗАМАНА - Росгвардейцы Дагестана присоединились к акции «Бессмертный автополк»

Росгвардейцы Дагестана присоединились к акции «Бессмертный автополк»

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09 мая, 2023. Вторник 05:52
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Росгвардейцы Дагестана присоединились к акции «Бессмертный автополк»

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РД присоединились к всероссийской акции «Бессмертный автополк», посвященной празднованию Дня Победы. 

Росгвардейцы Дагестана присоединились к акции «Бессмертный автополк»

В рамках акции Росгвардейцы наклеили на служебные автомобили фотографии своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны, а также земляков-дагестанцев, удостоившихся высокого звания Героя Советского Союза.

«Участники Великой Отечественной войны – это герои с большой буквы, олицетворяющие несгибаемое мужество и бескорыстное служение Родине. Участвуя в этой акции, я и мои коллеги отдаем дань памяти всем участникам войны и труженикам тыла. Мы гордимся стойкостью советского народа, которые навечно вписали свое имя в славную историю нашей Родины. Вечная память и вечная им слава!», – поделился офицер вневедомственной охраны, майор полиции Магилав Хайрулаев.

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