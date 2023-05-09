Сайгидахмед Ахмедов поздравил ветерана ВОВ Гаджи Инчилова с Днем Победы

Вместе с вице-спикером поздравить ветерана с праздником пришли министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, депутаты Народного Собрания Муслим Гиндиев, Магомед Кудиямагомедов и заместитель главы администрации города Махачкалы Хаким Ашиков.



Уроженец села Согратль Гунибского района Гаджи Магомедович Инчилов в 16 лет, прибавив себе годы, добровольцем ушел на войну. После окончания пехотного училища в городе Баку он был направлен на фронт и принимал участие в боях под Моздоком, Малгобеком, Абинском, воевал на Новороссийском, Туапсинском и Крымском направлениях.



За мужество и героизм, проявленные в боях, ветеран награжден различными орденами и медалями.



После окончания войны Гаджи Магомедович 40 лет проработал на различных должностях, в том числе в Верховном Совете ДАССР и Совете ветеранов Министерства сельского хозяйства РД.



Подполковник запаса награжден орденами Отечественной войны I степени, «За особые заслуги перед Республикой Дагестан», Дружбы народов, Трудовой славы. За вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в 2014 году ему вручили медаль «Патриот России».



Сайгидахмед Ахмедов от имени Главы республики Сергея Меликова, Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова, депутатского корпуса, и себя лично поздравил ветерана с праздником, пожелал ему здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни. «Мы гордимся Вами и берем с Вас пример», – сказал он.



Ветерану вручили цветы и подарки, а певица Зайнаб Махаева поздравила песнями.



Гаджи Инчилов поблагодарил гостей за внимание и заботу.