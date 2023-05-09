Молодые парламентарии республики поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

В преддверии празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне члены Молодежного парламента при Народном Собрании РД поздравили ветеранов войны с наступающим праздником.

Ветераны ВОВ рассказали историю своей жизни, о нелегких годах, которые им пришлось пережить, а также о послевоенных годах. Молодые парламентарии выслушали рассказы и поблагодарили ветеранов за их мужество, отвагу и самоотверженность, а также пожелали им крепкого здоровья и благополучия.

В ходе визита ветеранам вручили цветы, сладости и памятный подарок.

«Уважайте друг друга, не держите злость и ненависть, умейте прощать. Здоровья вам, семейного счастья и всех благ!», – отметил один из ветеранов Юрий Петрухин.