Благотворительный велозаезд в честь Великой Победы прошел в Дагестане

В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в Махачкале прошел благотворительный велозаезд. Маршрут взял начало на центральной площади Махачкалы, а финишной точкой заезда стала «Анжи-Арена».

В заезде приняло участие более двух тысяч человек. Во время регистрации участникам предлагали перечислить посильную сумму Фонду «Инсан» для помощи тяжелобольным детям.

Приятным бонусом для участников стали призы от спонсоров: поездка в умру, 2 детских и 3 взрослых велосипеда.

Велозаезд был не на время, поэтому и призы были разыграны путем лотереи по номеру, присужденному участнику в ходе регистрации.

После финиша на площадке «Анжи-Арены» всем участникам предлагали чай или кофе. Также была и промежуточная остановка у Духовного центра имени пророка Исы, но в пылу азарта многие участники проигнорировали остановку и поехали на финиш.

Принять участие в велозаезде мог каждый желающий старше 10 лет. Также 100 велосипедов для участников были представлены «Моsо.Прокатом».

«Желаю вам быть счастливыми, здоровыми, чтобы вы любили нашу Родину. Ваши деды, прадеды, бабушки, прабабушки отдали жизни за вашу счастливую жизнь. Благодаря победе нашего советского народа в ВОВ мы живем, нужно помнить об этом! Вам также я желаю удачного старта и успешного финиша», – сказал ветеран ВДВ Абдулла Фаталиев, обращаясь к участникам велозаезда.

Также к участникам мероприятия обратился министр спорта РД Сажид Сажидов.

«Рад видеть здесь на площади столько детей и старшее поколение, которое показывает пример подрастающему, пропагандирует здоровый образ жизни. Сегодня эта акция проводится Благотворительным фондом “Инсан”, что очень показательно в преддверии праздника – Дня Победы: и как патриотическое воспитание, и как спортивное составляющее. Вас всех хочу поздравить с праздником, удачи, успехов, занимайтесь спортом!», – напутствовал он.

О пользе таких мероприятий и велоспорта в целом рассказали также чемпион мира по борьбе Курах Курамагомедов, представители Муфтията Дагестана и руководитель Федерации велоспорта РД Махмуд Махмудов.

Безопасность велосипедистов была обеспечена сотрудниками ДПС, которые закрыли для автотранспорта проезжую полосу, ведущую в Каспийск.

Организаторами мероприятия выступили Муфтият Республики Дагестан, Отдел просвещения Муфтията РД и Благотворительный фонд «Инсан».