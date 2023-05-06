Ветеран ВОВ Карасай Заракаев оставил своим потомкам мужество и доблесть защитника Родины

Сколько весен прошло, сколько отгремело гроз с той победной весны 1945 года. Только помнит народ своих героев, тех, кто принес мир на эту землю, кто в течение 4 тяжелых и кровавых лет, не щадя своих сил, отдавая на поле сражений свои жизни, бил врага.

Мы помним их, наших ветеранов, которые, пройдя эти годы с достоинством, строили и мирную жизнь. Мы помним тех, кто навсегда остался на войне. И сегодня, спустя десятилетия, мы снова говорим о них, наших доблестных защитниках. Сегодня я посвящаю свой рассказ памяти участника Великой Отечественной войны Карасая Заракаева и его внука, сегодня находящегося в зоне боевых действий на СВО Рамберди Оразниязова. Это та самая преемственность поколений, когда деды передают своим внукам в наследие мужество и гражданскую позицию всегда защищать Родину.

В селе Карагас Ногайского района РД помнят ветерана Великой Отечественной войны Карасая Заракаева. В послевоенные годы он работал заместителем колхоза, секретарем парткома, рабочим, бригадиром. Как говорят его односельчане, жил по совести. С женой вырастили девятерых детей. Как вспоминаю его дети, Карасай Заракаев был скромным человеком, как и все фронтовики, не любил вспоминать о войне. Но о том, как он сражался с врагом, говорят его боевые награды. И иногда, когда душа переполнялась воспоминаниями и совсем нам незнакомыми чувствами, ветеран вспоминал те роковые сороковые, когда в каждый миг могла оборваться человеческая жизнь.

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