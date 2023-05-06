ЗАМАНА - Жители Республики Дагестан украсили свои окна ко Дню Победы

Жители Республики Дагестан украсили свои окна ко Дню Победы

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06 мая, 2023. Суббота 12:51
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Жители Республики Дагестан украсили свои окна ко Дню Победы

Республика Дагестан присоединилась к Всероссийской акции «Окна Победы».

Жители Республики Дагестан украсили свои окна ко Дню Победы

В рамках мероприятия дагестанцы украшают окна своих домой и квартир тематическими рисунками, надписями, распечатанными фотографиями и флагами. После фотографии окон выкладываются в социальные сети с хэштегом: #ОкнаПобеды.

Также праздничными символами украшаются окна школ, садиков и других государственных учреждений.

«Это уже традиционная для нашего региона акция, объединяющая разные поколения жителей и создающая особую праздничную атмосферу. Больше всего акция всегда привлекает подрастающее поколение. Это отличная возможность показать и рассказать нашим детям, как важно праздновать День Победы», - отметила заместитель директора Республиканского молодёжного центра Гульнара Алиева.

Добавим, что акция продолжится до 9 мая.

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