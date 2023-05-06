Праздничные концерты к 78-й годовщине Великой Победы пройдут 9 мая в Махачкале

Торжественные мероприятия к 78-й годовщине Великой Победы и 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова пройдут 9 мая в Махачкале, проинформировали организаторы.

На бульваре Сулейман-Стальского в 12:00 состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!», где выступят творческие коллективы из разных районов и городов республики, а также вокальная группа и хореографический ансамбль Дагестанского колледжа культуры и искусства им. Б. Мурадовой.

В концертную программу войдут выступления государственных коллективов: хор театра оперы и балета, Терский ансамбль казачьей песни, Чародинский народный мужской хор «Поющая Чарода», солисты филармонии им. Т. Мурадова, Государственный ансамбль песни и танца «Дагестан».

Также на Летней площадке Дагестанской государственной филармонии в 18:30 жители и гости столицы могут посетить праздничный концерт ко Дню Победы, подготовленный Министерством культуры РД и ГБУ РД «Дагестан-концерт».

На сцене выступят творческие коллективы и отдельные исполнители республики: Государственный академический заслуженный ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка», Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана»; хор Дагестанского государственного театра оперы и балета, артисты Русского драматического театра им. М. Горького, Аварского музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы, Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова и детской студии «Сюрприз» школы искусств № 1 под управлением Зульфии Умаровой.

Зрители также смогут увидеть выступление ансамбля Ethno band и Военного оркестра Махачкалинского соединения Росгвардии под руководством начальника военно-оркестровой службы, капитана Ильяса Бектемирова, а также показ военной кинохроники.