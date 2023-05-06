Депутаты-единороссы поздравили ветерана ВОВ с Днем Победы

Курбан Курбанов поделился с гостями воспоминаниями о военном времени. По причине юного возраста его на фронт не взяли, но свой вклад в общую победу над фашистской Германией он внес, служа в органах государственной безопасности. За достигнутые заслуги он отмечен многими наградами, среди которых медали «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги».

В послевоенные годы Курбан Курбанов на протяжении 33 лет служил в органах государственной безопасности, работал начальником местного КГБ и начальником одного из отделов. Кроме того, он долгое время исполнял обязанности заместителя председателя Союза ветеранов органов госбезопасности.

«День Победы объединяет всю нашу страну. Это день памяти, которую мы бережно храним и передаем из года в год нашему подрастающему поколению. Хочу выразить благодарность всем ветеранам, желаю им хорошего самочувствия, долгих лет жизни», – отметила председатель Собрания Эльмира Абиева.

В завершение встречи депутаты пожелали Курбану Магомедовичу крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия.