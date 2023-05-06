ЗАМАНА - Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 25 дагестанцев-ветеранов Великой Отечественной войны

Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 25 дагестанцев-ветеранов Великой Отечественной войны

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06 мая, 2023. Суббота 10:32
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Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 25 дагестанцев-ветеранов Великой Отечественной войны

25 дагестанцев-ветеранов Великой Отечественной войны получили праздничные надбавки от Социального фонда РД ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе СФР по РД.

Ежегодную выплату ко Дню Победы получили 25 дагестанцев-ветеранов Великой Отечественной войны

Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением. С учетом данных выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии фонда составляет на сегодня 60 300 рублей в месяц. В пресс-службе отметили, что все 14 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны, проживающие в России и Прибалтике, получили праздничные надбавки.

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