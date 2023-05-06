ЗАМАНА - Мэрия Махачкалы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Мэрия Махачкалы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

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06 мая, 2023. Суббота 10:00
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Мэрия Махачкалы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Заместители главы администрации Махачкалы Осман Османов и Шамсул Абдулаев, а также начальник Управления культуры муниципалитета Фарид Абалаев поздравили с наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны Алиханича Арабова и Валентину Оверину, информирует РИА "Дагестан".

Мэрия Махачкалы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Они поблагодарили ветеранов за вклад в победу, пожелали им крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, ветеранам вручили подарки и цветы от руководителя муниципалитета Ризвана Газимагомедова. «К сожалению, с каждым годом участников войны становится все меньше. Важно помнить, что мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли нам победу. Радостно видеть ветеранов бодрыми и в хорошем настроении. Сейчас для них главное – забота и внимание», – отметил замглавы администрации Осман Османов. Для Алиханича Арабова был организован концерт на дому учащимися Детской школы искусств № 4 во главе с народной артисткой Дагестана Зайнаб Махаевой. А для Валентины Авериной народный артист РД Мухсин Камалов спел патриотические песни.

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