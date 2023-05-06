Мэрия Махачкалы поздравила ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы

Они поблагодарили ветеранов за вклад в победу, пожелали им крепкого здоровья и благополучия. Кроме того, ветеранам вручили подарки и цветы от руководителя муниципалитета Ризвана Газимагомедова. «К сожалению, с каждым годом участников войны становится все меньше. Важно помнить, что мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни принесли нам победу. Радостно видеть ветеранов бодрыми и в хорошем настроении. Сейчас для них главное – забота и внимание», – отметил замглавы администрации Осман Османов. Для Алиханича Арабова был организован концерт на дому учащимися Детской школы искусств № 4 во главе с народной артисткой Дагестана Зайнаб Махаевой. А для Валентины Авериной народный артист РД Мухсин Камалов спел патриотические песни.