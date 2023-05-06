Проведение акций «Бессмертного полка России» в 2023 году обсудили на РИА «Дагестан»

На площадке РИА "Дагестан" состоялась пресс-конференция руководителя регионального отделения движения «Бессмертный Полк России» Сабины Курбановой и заместителя министра по делам молодёжи Республики Дагестан Сиружуддина Галимова, в рамках которой они рассказали об альтернативных форматах проведения акции ко Дню Победы в 2023 году.

Напомним, что в этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет. Вместо этого Всероссийское движение предлагает другие форматы празднования Дня Победы.

«В первую очередь это онлайн формат, который уже был опробован в период пандемии COVID-19. Для трансляции будет использоваться прошлогодняя база фото с очищенными правами. Видеоряд будет транслироваться на медиаресурсах РГВК (ВК и youtube), «Страна гор» (ВК) и на экране, размещенном на пересечении проспектов Гамзатова и Ярагского, предусмотрены «врезки» видеоряда. Другой формат, в котором практически каждый житель республики сможет принять участие, это размещение фото с ветераном в своей социальной сети. Для этого надо зайти на сайт «Бессмертного полка» и сгенерировать (верхний левый угол) изображение для размещения, предварительно загрузив в генератор фотографию ветерана и его данные. Для тех, кто намерен активно проводить праздничные дни, можно использовать третий формат – фото на футболке. Для этого, так же как в предыдущем случае можно сгенерировать изображение, скачать его и получить промокод для печати на футболках со скидкой от 10 до 50% у типографий – участников акции. Кроме футболок изображения можно будет наносить на сувенирную продукцию (кружки, бейсболки и тд.)», - рассказала Курбанова.

Она отметила, что список типографий, где можно распечатать изображение размещен на сайте «Бессмертного полка в Дагестане». На данный момент участниками акции стали типографии из Махачкалы (7 типографий на данный момент), Хасавюрта, Кизляра, Избербаша, Каспийска, Буйнакска и некоторых районов Дагестана. Список их постоянно пополняется и обновляется. Также Сабина Курбанова предложила владельцам типографий присоединиться к акции, чтобы как можно больше людей имели возможность распечатать изображения своих ветеранов.

Другой формат поддержки акции, который набирает популярность – «Бессмертный полк на автомобиле». Для участия необходимо распечатать портрет или портреты ветеранов. Сделать это можно в МФЦ – бесплатно.

Руководитель регионального отделения движения «Бессмертный Полк России» подчеркнула, что можно распечатывать фотографии не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников СВО, поскольку и они тоже борются с неонацизмом, как их предки боролись с фашизмом.

В свою очередь заместитель министра по делам молодёжи РД Сиружуддин Галимов отметил, что молодежь всегда проявляет активность в мероприятиях «Бессмертного полка», в каких бы форматах они ни проводились.

«Особенность новых форматов проведения акций в том, что они не привязаны к конкретной дате. В них можно участвовать хоть целый месяц. Всего для молодежи будет организованно 28 различных акций. Считаю, что нужнообязательно делиться фотографиями своих ветеранов и героев в соцсетях и на других ресурсах. Это будет способствовать сохранению Международной памяти о второй мировой войне», - сказал Галимов.

Отдельно от отметил акцию «Георгиевская ленточка», которая уже вышла далеко за пределы акции в привычном понимании, а стала символом борьбы с фашизмом и неонацизмом.

Подробную версию пресс-конференции вы можете увидеть на youtube-канале РИА «Дагестан».