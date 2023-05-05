ЗАМАНА - Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

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05 мая, 2023. Пятница 16:08
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Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Каждый год перед Днем Победы «Кизлярский коньячный завод» проводит акцию по чествованию ветеранов Великой Отечественной Войны.

Гендиректор ККЗ поздравил ветеранов ВОВ с наступающим Днем Победы

Как высказался гендиректор компании, они преклоняются перед всеми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто храбро трудился в тылу и восстанавливал из руин российские города, села и деревни, пострадавшие во время войны.  Сотрудники завода пришли в гости в дома ветеранов, поздравили их с наступающим праздником и передали подарки от Евгения Дружинина. 

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