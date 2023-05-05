Уточняют, что также на набережной города артиллерийские расчеты КФл организуют праздничный фейерверк. Артиллеристы сделают 30 орудийных залпов из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30 с промежутком в 30 секунд.
В Каспийске состоится военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы
- Автор Дарья
- 05 мая, 2023. Пятница 15:47
В Каспийске состоится военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ, информирует пресс-служба Каспийской флотилии.
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