В преддверии Дня Победы молодые работники газовой компании поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

«Мы бесконечно благодарны ветеранам за мирное небо и тот подвиг, который совершил каждый из них в годы войны, и стараемся проявлять внимание и участие к ним, – рассказал председатель Совета молодых ученых и специалистов Общества Бахтияр Атциев. – Сегодня для того, чтобы поздравить с приближающимся праздником Абдулжалила Муслимова, мы с коллегами направились в село Утамыш Каякентского района и потом в село Карабудахкент Карабудахкентского района – уже в гости к Абдулгуде Валиянову. Связь предприятия с ветеранами на самом деле достаточно тесная, ежемесячно они обеспечиваются солидной доплатой к государственной пенсии, имеют возможность получить необходимое санаторно-курортное лечение». Несмотря на почтенный возраст, ветераны с удовольствием приняли желанных гостей за праздничными столами с угощениями. Встречи прошли в очень теплой и искренней атмосфере. Традиционно в знак признательности молодые работники Общества вручили ветеранам букеты и продуктовые наборы.