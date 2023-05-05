В мероприятии приняли участие хоровые коллективы из следующих районов: Бабаюртовский, Карабудахкентский, Каякентский, Кизлярский, Кумторкалинский, Новолакский, Лакский, Левашинский, Сергокалинский, Тарумовский, Хасавюртовский районов. А также из Махачкалы, Кизилюрта и Хасавюрта.
Начал концерт Народный ансамбль русской народной песни «Волна» Республиканского дома народного творчества, который исполнил композицию «Белые слезы черемух», песню «Матери» на слова классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова и музыку Мурада Кажлаева.
Также зрители смогли послушать песни «О Родине», «Журавли» от молодых артистов Образцового детского хорового ансамбля «Элегия» Кизилюрта.