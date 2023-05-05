Пассажиропоток махачкалинского аэропорта за апрель 2023 года вырос на 43,9%

По итогам апреля этого года в махачкалинском аэропорту осуществлено 1499 взлетно-посадочных операций; обслужено 187 527 пассажиров, а пассажиропоток увеличился на 43,9 процента по сравнению с апрелем минувшего года.

Грузов и почты в апреле обработано 268,53 тонны, на 1,2 процента больше, чем за такой же период 2022 года.

Как информирует пресс-служба аэропорта Махачкалы, чаще всего люди выбирали авиаперевозчиков «Победа», «Аэрофлот», «Nordwind».