Заур Батыров: «Ответственность — залог успеха в армии»

На ваш вопрос: «Как вы сегодня относитесь к службе в рядах российской армии?» – попытаюсь ответить с максимальной честностью.

В армии служили мой папа, дедушки, дяди, думаю, и я отдам свой долг перед Родиной. Да, сегодня получают отсрочку те, кто учится в высших учебных заведениях, можно пропустить этот промежуток жизни по состоянию здоровья… Но я думаю, все-таки служба в рядах Вооруженных сил многое дает молодому человеку. Как рассказывают мои родственники, она закаляет, поэтому они и хотят, чтобы я прошел этот путь. Ведь тебе не посоветуют того, через что сами не проходили. Это будут самые ценные советы во время службы.

Сегодня я являюсь учеником школы имени А-Х.Джанибекова, перед нами самая ответственная пора– сдача Единого Государственного экзамена, пройдем эти испытания, потом подумаем и о службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Будущее России в наших руках!

Источник: издание "Голос степи".