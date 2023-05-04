ЗАМАНА - Заур Батыров: «Ответственность — залог успеха в армии»

Заур Батыров: «Ответственность — залог успеха в армии»

Автор
04 мая, 2023. Четверг 12:52
|||
Заур Батыров: «Ответственность — залог успеха в армии»

Служба в Вооруженных силах Российской Федерации, на мой взгляд, самая ответственная часть жизни каждого мужчины.

Заур Батыров: «Ответственность — залог успеха в армии»

На ваш вопрос: «Как вы сегодня относитесь к службе в рядах российской армии?» – попытаюсь ответить с максимальной честностью.
В армии служили мой папа, дедушки, дяди, думаю, и я отдам свой долг перед Родиной. Да, сегодня получают отсрочку те, кто учится в высших учебных заведениях, можно пропустить этот промежуток жизни по состоянию здоровья… Но я думаю, все-таки служба в рядах Вооруженных сил многое дает молодому человеку. Как рассказывают мои родственники, она закаляет, поэтому они и хотят, чтобы я прошел этот путь. Ведь тебе не посоветуют того, через что сами не проходили. Это будут самые ценные советы во время службы.
Сегодня я являюсь учеником школы имени А-Х.Джанибекова, перед нами самая ответственная пора– сдача Единого Государственного экзамена, пройдем эти испытания, потом подумаем и о службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Будущее России в наших руках!

Источник: издание "Голос степи".

Прочитано 52 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top