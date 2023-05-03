Дедушка и внук Уразакаевы - истинные сыны Родины

«Родился Якуб в ауле Чубутла Караногайского района. Учёба в школе в то время вначале шла на арабском алфавите, потом перевели на латинский алфавит и, только в конце учёбы, перешли на кириллицу. К тому же он был левша и его строго переучивали, привязывали левую руку к туловищу или, если он, забываясь брал карандаш или ручку левой рукой, по ней били линейкой. То, что Якуб был грамотным, сыграло в определении его в артиллерию. Как только в начале ноября 1942 года район освободили от фашистских войск ногайского паренька призвали в Армию.

Якуб оказался в 115 истребительно-противотанковом артиллерийском полку, в орудийном расчете 85мм противотанковой пушки. В то время артиллерия была на конной тяге. Отец рассказывал: — Лошади тянут орудие, грязь такая, что еле сапоги вытягиваешь, постоянно приходится помогать лошадям выталкивая пушку. Я был настолько мал ростом, что приклад винтовки- трёхлинейки бороздил по земле. В орудийном расчёте шефство надо мной взял сибиряк, рослый русский солдат Василий Харахордин. Он меня очень поддерживал, подбадривал добрым словом, не позволял никому обижать (я плохо говорил по-русски).

В Сталинграде их боевой расчёт защищал мельницу, которая располагалась в одном квартале с со знаменитом впоследствии домом Павлова. Артиллерийский расчёт был укомплектован пятерыми девушками, жительницами Сталинграда. Якуб был заряжающим, Василий наводчиком орудия. Одним снарядом вражеской авиации весь их расчёт накрыло. Девушки все погибли, а так как заряжающий и наводчик были за станиной пушки их сильно ранило. Якубу осколок попал в голову, с залитым кровью лицом, без сознания, Якуб лежал на грязном снегу и только ругался на родном ногайском языке. Очнулся от того, что кто-то трясёт его и кричит по-ногайски: «Ты кто, вставай!» Взвалил его солдат на плечи, хотя и сам был ранен, и потащил в санбат. Это оказался земляк -Шота Ярлыкапов из соседнего села Кумли Ногайского района.

В полевом госпитале в Сарепте не только поставили бойца на ноги, но и немного подправили и фамилию, стал он вместо Оразакаев – Уразакаев, от слова УРА! и пошёл Якуб воевать дальше…В Старом Осколе в августе 1943 года, на Курской дуге, Якуб уже воевал в артиллерийской разведке и был тяжело ранен, контужен. Сильно разворотило челюсть и его отправили в тыловой госпиталь в Узбекистан. Домой, в Караногай Якуб вернулся только в 1945 году, работал инструктором по физкультуре и спорту при райкоме ВЛКСМ, а позже пошёл служить в МГБ, на борьбу с бандитизмом. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и другими памятными наградами. Шота Ярлыкапов стал для Якуба братом на всю жизнь, а с Василием Харахординым они встретились в 1982 году в Волгограде, через 40 лет на Мамаевом кургане…

Мы все гордимся нашими ветеранами Второй Мировой войны, их подвиги – это то, что мы живём на земле. Но фашистско-нацистские последователи Гитлера опять подняли голову и заговорили во весь голос, желая поработить, уничтожить нашу Родину Россию. Внуки ветеранов встали на защиту: Враг не пройдёт! Нацизм уничтожим!».

P.S.

От редакции хотим добавить, что более пяти месяцев в зоне боевых действий на Украине находится и внук ветерана Отечественной войны Якуба Уразакаева, Владимир Уразакаев.

Владимир, уроженец села Терекли- Мектеб Ногайского района РД, окончил среднюю школу им. Кадрии, затем отделение журналистики ДГУ и после работал в РГВК «Дагестан». Оттуда и ушел служить в Армию в Воздушно-десантные войска.

Вернувшись из Армии, Владимир стал популярным журналистом на телеканале РГВК «Дагестан». И хотя, у него была бронь, как у журналиста, в 2022 году он со своими однополчанами решил защищать Отечество от нацистов и вместе с ними отправился добровольцем сначала на учебку, а затем и на Донбасс.

Сегодня пришло время, когда подвиги дедов сплетаются с мужеством сыновей, внуков и правнуков. У России, когда приходит враг, всегда находились отважные сыновья, чтобы дать отпор врагу.

И очень отрадно, что дед и внук Уразакаевы являются именно истинными сынами Родины.

Мы желаем вернуться Владимиру Уразакаеву с Победой живым и здоровым к матери и близким. Желаем, чтобы на фронте его журналистское перо стало острым.

Эльмира Кожаева, "Голос степи"