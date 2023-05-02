Двадцать лет в очереди за № 2247

Как сообщает сетевое издание «Дагестанская правда», продолжается работа с жалобами жителей республики, обратившихся на «прямую линию» к Главе Дагестана. За каждым сообщением – судьбы тысяч семей, нуждающихся во внимании и заботе государства, оставшихся один на один с собственными проблемами.

- Мы, конечно, не в состоянии донести до читателей каждую из более 4 тысяч историй. Но можно себе представить, до какого отчаяния дошли люди, раз иного выхода, кроме как обратиться за помощью к первому лицу республики, уже нет.

А чтобы картина была еще явственнее, представьте себя гражданином из категории нуждающихся в получении жилья (мы намеренно используем «холодную» форму подачи – так легче вжиться в роль заявителей). Вы – одинокая мать с тремя несовершеннолетними детьми, скитающаяся годами по съемным квартирам. Состоите в очереди на улучшение жилищных условий 20 (двадцать!) лет за номером 2247. В 2003 году вас как будто идентифицировали, пронумеровав, и с тех пор – за два десятка лет! – вы в этой очереди не сдвинулись ни на шаг, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в издании отметили, что редакция связалась с заявительницей, которая обратилась за комментариями в мэрию Дербента. Ответ начальника отдела по учету, распределению и приватизации жилья Р. Аскендерова был довольно лаконичен: «Сообщаем, что Амишова Гюльмира Афисовна, согласно постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 26.06.2003 года, состоит на жилищном учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем списке до 2005 года за № 2247. Правом по обеспечению жилым помещением вне очереди не обладает. В настоящее время в муниципальном жилом фонде городского округа «город Дербент» отсутствуют свободные жилые помещения. По мере высвобождения жилого помещения заявитель будет обеспечен жильем на общих основаниях».

Кстати, так и осталось неясным, почему речь идет об «улучшении жилищных условий», когда женщине нечего улучшать.

Саму же причину непродвижения заявительницы в очереди в министерстве объяснили отсутствием финансирования на предоставления жилья для подобной категории граждан. В Дагестане таких «идентифицированных» порядка 23 тысяч. Очередь накапливается с 2005 года, еще до принятия Закона Республики Дагестан от 03.02.2006 № 4 «О категориях граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма, и порядке его предоставления данным категориям граждан».

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