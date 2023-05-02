Как и почему возникли и продолжают действовать подобные парадоксы, разбиралась «Дагестанская правда».
Без крыши дома своего
- Автор Дарья
- 02 мая, 2023. Вторник 17:42
В Дербенте много старины. Чтобы узнать об этом, даже не нужно быть туристом. Только не всякую старину вам покажут гиды, поскольку не каждой можно гордиться. Более того, такие недостопримечательности для города – своеобразная административная обуза. Избавиться от нее легко, да не так-то просто. Жить в некоторых домах нельзя, согласно заключению экспертов, но можно, если следовать букве закона.
На прямую линию Сергея Меликова, напомним, поступило свыше 4,5 тысячи сообщений, большая часть которых так или иначе была связана с проблемами в жилищно-коммунальной отрасли. Как и было обещано Главой Дагестана, ни один из вопросов не останется без внимания. О том, что делается или не делается в муниципалитетах для их решения, наши корреспонденты уже рассказали в предыдущих публикациях под рубрикой «Прямая линия Главы РД».
Несколько обращений поступило к руководителю республики из Дербента. Часть из них от горожан, рассчитывающих на получение жилья, поскольку проживать в старых домах опасно/невозможно/сравнимо с суицидом. Выберите любой вариант, чтобы коротко охарактеризовать для себя положение десятков дербентских семей, и все равно это будет более чем мягко сказано.
Улица Ленина в Дербенте – одна из центральных. Чтобы махачкалинцам было понятно, это все равно что нынешний проспект Расула Гамзатова в дагестанской столице: тоже ведет к центральной площади, а рядом рынок, вокзал и вообще все «центральности» и «престижности». До главных городских достопримечательностей – цитадели Нарын-кала, Джума-мечети, армянского храма, магалов и ханских бань – отсюда на машине минут пять, пешком – четверть часа. Столько же времени понадобится, чтобы добраться отсюда до берега Каспия. Если помнить, что туристический сезон в Дербенте не заканчивается, а на пару недель затихает, такие подробности вполне оправданны. И они нам еще пригодятся.
В самом центре улицы расположен дом 56, (снимок 1) построенный в позапрошлом (!) веке. Это общий двор, в котором с 1896 года родилась не одна сотня новых горожан. Понятное дело, до катастрофического состояния, в котором двухэтажный дом оказался спустя почти полтора века, дожили не все. Сейчас хозяева здешних квартир – с крышами и без буквально – 13 семей, то есть порядка 25–30 человек.
Некоторые из них вынуждены уже долгое время арендовать жилье, поскольку жить в своих домах они не могут, как видно на снимках. Ни о какой компенсации сотен тысяч рублей, потраченных этими людьми на съём, и речи не идет, само собой. И тут первый раз возвращаемся к связи туристической привлекательности города и нежилого жилого фонда: цена на аренду жилья в Дербенте только за последние пару лет увеличилась вдвое, а то и больше. И если помнить, что в общих дворах обычно проживают далеко не среднестатистические граждане, стоит понимать, что половину своего дохода они вынуждены тратить на скитания по чужим квартирам. Добавьте сюда мытарства с неоднократными переездами, неоднократные обращения к властям с просьбой обратить внимание и получите полный комплект впечатлений от такой нежизни.
Во дворе на всех – единственный санузел. В доме до сих пор проживает девушка-инвалид. Взгляните на лестницу, по которой ей приходиться спускаться и подниматься каждый раз (снимок 2). Такое приключение и человеку в полном здравии несильно понравится. А вообще говорить про какие бы то ни было условия здесь не приходится. Создавать их своими руками вообще нет смысла. Судебная экспертиза, за которой горожане обратились самостоятельно, дала заключение: дом непригоден для проживания, физический износ здания – 85 %. Специалисты вынесли решение 4 года назад, спустя которые можно накинуть сверху еще процентов 5–10 истрёпанности и строению, и людям.
В 2020 году они обратились в мэрию с уведомлением о ненадлежащем состоянии квартир (снимок 3). Ответ поражает. В доме выбран непосредственный способ управления, сообщили жильцам. И вот что это означает. На собственника возлагается обязанность нести бремя содержания своего имущества, осуществлять расходы, необходимые для поддержания его в надлежащем состоянии.
«Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, если иное не предусмотрено законом», – говорится в ответном письме городской администрации.
Да, сотрудники мэрии ссылаются на букву закона, но при этом говорят с людьми на разных языках. Особо впечатляет даже не то, что на и без того поиздержавшихся арендаторов дорогущих дербентских квартир возлагается обязанность нести бремя содержания имущества. Выбирая способ управления, в мэрии, по всей видимости, ознакомились с физическим состоянием дома, но все же решили остановиться на, скажем так, выгодном для себя варианте. Иными словами, разбирайтесь сами, если уж переводить с чиновничьего языка на человеческий. А фраза «соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, если иное не предусмотрено законом» вообще остается загадкой.
Тем не менее. В этом же письме людям предложили за признанием их дома аварийным обратиться в межведомственную комиссию, созданную при городской администрации. Обратились. И уже в феврале этого года мэрия уведомила о том, что в июле прошлого года дом признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. То есть 127 лет существования дома было явно недостаточно для того, чтобы вынести подобное решение, но в промежутке между ноябрем 2020 и 2023 годами со зданием явно произошло что-то нехорошее, что вынудило городских чиновников согласиться с мнением его жителей? С которых, надо полагать, теперь снимается обязанность нести бремя расходов за содержание/поддержание в надлежащем виде того, что просто невозможно поддерживать в надлежащем состоянии.
На запрос «Дагестанской правды» о судьбе 13 семей в администрации города подтвердили: дом признан аварийным и непригодным для проживания. Упущение ли это специалистов отдела по учету, распределению и приватизации жилья, но в ответе отсутствует формулировка «подлежит сносу». И к этому факту мы тоже вернемся. В рамках реализации муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной на период с 2022 по 2026 год и состоящей из 4 этапов, администрация планирует расселить жильцов 37 многоквартирных аварийных домов. Дом по улице Ленина, 56, включен в последний, 4 этап программы, реализация которой предположительно пройдет в 2025–2026 годах.
За эти годы люди снова будут тратить сотни тысяч рублей на съём жилья, переезды и коммуналку, а девушка-инвалид, вынужденная оставаться в опасных комнатах, так и будет ежедневно преодолевать крутую лестницу. К тому же у будущих переселенцев нет никакой надежды на то, что дом им построят на том же месте, а не пропишут где-нибудь на окраине, которая год от года сумасшедшими темпами отдаляется от центра. И тут мы снова вынуждены заговорить о туризме и выгоде быть к нему причастным.
Что делать со своими новыми квартирами (в случае если их получат по старому адресу) – сдавать туристам, при этом хорошо зарабатывать, или самим в них проживать – решать их хозяевам. Однако, как уже было сказано, у них мало шансов остаться на прежнем месте. Мы ни на что не намекаем, но город тоже может усматривать выгоду в строительстве гостиницы или другого туристического объекта на этой территории.
И тут нет ничего криминального, тем более что мест для гостей города сейчас явно недостаточно, просто катастрофический дефицит с размещением даже с учетом частных предложений. Но чьи интересы стоит учитывать прежде всего? Муниципалитета, который заботится о собственной казне; думает о том, где удобнее разместиться туристу, или все же десятков местных жителей, за долгие годы скитаний по чужим квартирам вымотанных морально, физически и материально? Что-то подсказывает, что отвыкать от переездов жильцам 56-го дома не стоит. А то, что дом относится к объектам культурного наследия, только добавляет интриги и неопределенности. Это то, к чему мы хотели вернуться в вопросе о его сносе, о чем в ответ на наше обращение администрация города почему-то умолчала. Получается, не все так однозначно?
Та же самая картина с домом по улице Кобякова, 20, корпус 1. Разница в том, что он расположен в минуте ходьбы от железнодорожного вокзала, а до старого городского пляжа 3 минуты пешком.
Когда по соседству тут начали строительство многоэтажки, снесли часть помещений, стыкующихся со стеной здания, в котором образовались огромные трещины, дом стал проседать (снимок 4), отсюда и все прелести проживания в нем, плюс грызуны, сырость, холод и… безнадёга. Чиновники и сюда приходили, охали и сочувствующе качали головами. А потом, как заверили нас местные существующие (иначе и не назовешь), намеренно продержали их обращение с просьбой признать дом непригодным и аварийным, чтобы двухэтажное строение, квалифицирующееся как «постройка до 1917 года», не попало в программу переселения, рассчитанную до 2026 года.
В итоге уже на обращение редакции «ДП» в том же отделе по учету, распределению и приватизации жилья администрации Дербента ответили, что мэрия «будет вносить вышеуказанный дом в следующие этапы реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья». Тут народная расшифровка аббревиатуры «ЖКХ» – живи, как хочешь – как нельзя кстати. А с учетом принадлежности Дагестана к опасным в плане сейсмической активности регионам перспектива у местных 11 семей вырисовывается крайне неоптимистичная.
В отличие от своих друзей по несчастью в центральной части города, они без указки городских властей взяли на себя то самое бремя поддержания в надлежащем состоянии и помещений, и даже соседей. Пытались ремонтировать квартиры, но безуспешно. Дом упрямо проседает и трещит по всем швам.
P.S. К сожалению, в Минстрое Дагестана тоже разводят руками: законных оснований для скорейшего решения вопроса в обоих случаях нет. Пользуясь случаем, благодарим коллег в министерстве за оперативное реагирование на вопросы и отсутствие с их стороны условий обращаться через официальные запросы. Тут готовы к сотрудничеству, что называется здесь и сейчас. Редкость в наше время.
Как бы то ни было, наши собеседники в Дербенте очень надеются, что их без преувеличения опасное для жизни существование не останется незамеченным. Надеемся и мы, что тамошняя власть планирует не только реализацию долгосрочных программ, но и думает оставить после себя добрую славу. Например, как в деле с самым большим светомузыкальным фонтаном. Конечно, дербентцам нужно хоть иногда видеть воду, пусть даже в дорогих фонтанах… Но есть возможность сделать действительно важную вещь – дать крышу над головой тем, кто ее годами получить не может.