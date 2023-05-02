В Дагестане на общереспубликанский субботник вышли 10 000 человек

"10 000 жителей Дагестана сегодня объединились, дабы после зимы навести порядок в своих дворах, парках и скверах, сделать родной регион чистым и уютным. Сегодня по-настоящему добрый день, пробуждающий в каждом из нас приятные эмоции", — высказался Меликов в соцсетях.