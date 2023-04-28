ЗАМАНА - Учителя из ДНР и ЛНР участвуют в фестивале педагогического мастерства в Махачкале

Учителя из ДНР и ЛНР участвуют в фестивале педагогического мастерства в Махачкале

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28 апреля, 2023. Пятница 09:38
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Учителя из ДНР и ЛНР участвуют в фестивале педагогического мастерства в Махачкале

Учителя и воспитатели из Донецка и Луганска приехали в Махачкалу для участия в фестивале педагогического мастерства “Порт-Петровские уроки”, сообщил в своем телеграм-канале исполняющий обязанности главы города Ризван Газимагомедов.

Учителя из ДНР и ЛНР участвуют в фестивале педагогического мастерства в Махачкале

Участие в фестивале примут педагоги и воспитатели из Махачкалы, Луганска. Донецка, почетные гости и работники системы образования столицы Дагестана, воспитанники школ и детских садов города, студенты педагогических вузов региона.

Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Участников ждут мастер-классы, открытые уроки, обмен опытом и нетворкинг.

В управлении образования Махачкалы уточнили, что фестиваль стартовал на площадке городской школы №59, продлится он два дня.

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