ЗАМАНА - Ты можешь подарить городу новый сквер!

Ты можешь подарить городу новый сквер!

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01 мая, 2023. Понедельник 09:34
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Ты можешь подарить городу новый сквер! Ты можешь подарить городу новый сквер!

Новая общественная территория может появиться в Кизилюрте уже в следующем году. Сквер общей площадью 3558 кв.м будет расположен  в третьем микрорайоне города, рядом с районной поликлиникой по ул. Гагарина, 90с.

Ты можешь подарить городу новый сквер!

Новая общественная территория может появиться в Кизилюрте уже в следующем году. Сквер общей площадью 3558 кв.м будет расположен  в третьем микрорайоне города, рядом с районной поликлиникой по ул. Гагарина, 90с.

Но появится он только в том случае, если город Кизилюрт наберет нужное количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Для участия в проекте Кизилюрт представил 2 общественные территории, претендующие на благоустройство в 2024 году и один из них это, тот самый сквер по ул. Гагарина, 90с, МКР №3.

На данной территории предлагается разбить газон, посадить деревья – ели, березы, ивы, покрыть пешеходные дорожки брусчаткой, наладить поливную систему и систему освещения, установить скамейки, урны, лавки-качели, декоративные фонарные столбы. Здесь же обустроят детскую площадку, и площадку для воркаута.

Мы призываем всех кизилюртовцев подключиться к голосованию и подарить городу новую уютную общественную зону!

Процесс голосования устроен максимально просто.

Проголосовать могут горожане старше 14 лет.  Сделать это можно:· на странице 05.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги». Решаем вместе»;· на виджетах общественного голосования «Госуслуги». Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета;· через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Добавим, что в прошлом году по итогам аналогичного голосования право на первоочередное благоустройство отстоял сквер имени братьев Акашевых.

Помните, судьба города в ваших руках и ваш голос может подарить городу новый сквер!

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