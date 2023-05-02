Мурад Казиев поздравил ветерана ВОВ Виктора Хрисанова со столетием

Виктор Михайлович Хрисанов появился на свет в 1923 году в городе Белев Тульской области. ВОВ началась для молодого парня сразу после окончания школы в Наро-Фоминске. Его мобилизовали в армию и направили в запасные воинские части Приволжья. В Ульяновске через 6 месяцев после «учебки» Хрисанову дали звание лейтенанта и назначили в формировавшуюся 45-ю Стрелковую дивизию под Сталинградом.

Сталинградская битва стала первой и самой длительной в жизни молодого мужчины. В том сражении погибли его боевые товарищи и командир.

В общем у героя войны 5 орденов: 2 ордена Отечественной войны I степени, орден Отечественной войны II степени и два ордена Красной Звезды, а также более 30 медалей различного достоинства. Он принимал участие в освобождении Донбасса, Днепропетровска, Запорожья, Николаева, Одессы – всей Южной Украины, а также городов Беларуси. После окончания войны Хрисанов продолжил военную службу. Находился в военной командировке на Кубе.

Вернувшись на Родину, Виктор Хрисанов был направлен в Буйнакскую военную часть из Забайкалья. Спустя несколько лет службы в Дагестане фронтовик получил звание полковника, ушел в отставку по состоянию здоровья и уехал жить в Махачкалу – город, в котором он живет уже больше 50 лет. Тут он 17 лет работал на должности заместителя председателя республиканского обкома ДОСААФ.

Мурад Казиев поговорил с юбиляром и передал ему поздравление от руководителя региона Сергея Меликова.

Далее министр вручил герою ВОВ цветы, подарок и специальную продуктовую корзину.