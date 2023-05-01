ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда

Премьер-министр Дагестана поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда

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01 мая, 2023. Понедельник 12:09
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Премьер-министр Дагестана поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил дагестанцев с праздником Весны и Труда.
Премьер-министр Дагестана поздравил жителей региона с праздником Весны и Труда
"Уважаемые жители Республики Дагестан! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

В этом празднике сплелись традиции разных эпох, но в его основе — ценности, актуальные в любое время: уважение к труду, стремление сделать мир лучше и созидать новое.

Умение трудиться слаженно всегда было частью народной культуры и нашего менталитета. Почетом и уважением пользовались искусные мастера, ремесленники, труженики села. Важно, чтобы такое отношение сохранялось и сегодня.

Первое мая – хорошая возможность выразить признательность нашим землякам, стоявшим у истоков отраслей, предприятий и организаций региона, а также всем, кто своим доблестным трудом способствовал их развитию, укреплял их авторитет и в целом авторитет нашей большой республики.

Дорогие земляки! Всех нас объединяет любовь к родному Дагестану, стремление сделать его еще более развитым, комфортным для работы и жизни.

Я благодарю каждого из вас за добросовестный труд на благо нашего региона. Уверен, что объединив усилия, мы обязательно добьемся задуманного.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!", — обратился премьер.

 

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