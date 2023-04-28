Зам. начальника ГУ МЧС Дагестана рассказал о рисках весенне-летнего периода в республике

В связи с предпосылками к появлению ЧС на базе РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция с заместителем руководителя Главного управления МЧС РФ по региону Муслимом Девришбековым, сообщившим о циклических рисках возникновения чрезвычайных ситуаций. Также он озвучил рекомендации дагестанцам и гостям региона по безопасности жизнедеятельности. «Если говорить о ключевой угрозе, сейчас возникающей у нас в регионе, – это паводки, сели, оползни и аналогичные явления, которые по большей степени связаны с активным снеготаянием в горах и одновременно с этим накладываются ливневые дожди. В момент, когда все эти явления происходят по отдельности, то в целом процесс идет вполне спокойно», – высказался Девришбеков.

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