Сообщается, что дорожные работники осуществляют мероприятия по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки, обновлению дорожных знаков, разметки на пешеходных переходах, очистке и покраске перильных и барьерных ограждений, очистке обочин и кюветов от обвалов, осыпей и мусора, уборке травы и приведению в порядок кустарников с обочин дорог.
В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации
- Автор Дарья
- 28 апреля, 2023. Пятница 11:45
Перед майскими выходными на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значений стартовали ремонтные работы в рамках подготовки дорожной сети к весенне-летнему периоду эксплуатации, информирует ГКУ «Дагестанавтодор».
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