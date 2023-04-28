В Дагестане проходит подготовка автодорог к весенне-летнему периоду эксплуатации

Перед майскими выходными на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значений стартовали ремонтные работы в рамках подготовки дорожной сети к весенне-летнему периоду эксплуатации, информирует ГКУ «Дагестанавтодор».

Сообщается, что дорожные работники осуществляют мероприятия по ямочному ремонту, нанесению горизонтальной разметки, обновлению дорожных знаков, разметки на пешеходных переходах, очистке и покраске перильных и барьерных ограждений, очистке обочин и кюветов от обвалов, осыпей и мусора, уборке травы и приведению в порядок кустарников с обочин дорог.