ЗАМАНА - Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале

Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале

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27 апреля, 2023. Четверг 14:29
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Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале

Традиционная региональная акция «Вахта Памяти», посвященная погибшим в период Великой Отечественной войны, состоялась 27 апреля в Махачкале.

Республиканская акция «Вахта Памяти» стартовала в Махачкале

Акция началась на главной имени Ленина площади города, где собрались все активисты молодежных общественных движений, студенты и школьники, кадеты, представители дагестанского руководства и администрации Махачкалы. По традиции в акции участвуют ТОКСовцы, которые съезжаются в этот день из всех уголков республики.

После выступлений и прочтений стихотворений классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова руководство и каждый желающий возложили цветы к портретам воинов на Аллее Героев, отдав дань памяти героев.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.

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