Приняли участие в конференции и зарубежные специалисты, а также из российских городов.
Доклад на тему «Расул Гамзатов и азербайджанские литературные связи» представил ведущий научный эксперт Института фольклора и этнографии НАНА Галиб Сайылов. Он озвучил, что поэт сыграл серьезную роль в развитии российско-азербайджанских культурных связей.
Далее собравшиеся обсудили два следующих вопроса: «Расул Гамзатов и мировая художественная культура» и «Актуальные проблемы литератур народов СНГ».
Организатором мероприятия стали филологический факультет и Центр исследования литератур народов республики ДГУ.